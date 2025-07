Inaugurato il campo da calcio a cinque 

A Ballao è stato inaugurato ufficialmente il campo di calcio a 5 in erba sintetica, frutto di un importante intervento di riqualificazione realizzato interamente con fondi comunali, per un importo di circa 100mila euro. L’inaugurazione si è trasformata in una vera e propria festa di giovani sportivi. Ragazzi e ragazze hanno invaso il nuovo campetto per i primi tiri a rete, tra partite amichevoli ed entusiasmo che si è protratto fino a notte inoltrata.

A rendere ancora più speciale l’evento è stata la partecipazione di tutte le associazioni di Ballao, che hanno contribuito generosamente offrendo dolci, manicaretti e spumante per brindare insieme. Presenti anche gli amici della Protezione Civile di Goni, a testimonianza di un legame di solidarietà e collaborazione tra comunità vicine. (s. m.)

