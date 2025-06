Inaugurati il sentiero della resistenza e l’aiuola del partigiano 

Coltivare la memoria equivale a favorire un passaggio di testimone tra generazioni. È il pensiero che ha avuto l’Anpi di Quartucciu, in modo particolare uno dei suoi soci, Beppe Pisu, quando ha ideato la realizzazione del sentiero della Resistenza e l'aiuola del partigiano all'Orto Giardino Mariposa de Cardu.

Entrambi sono stati inaugurati venerdì, in occasione del doppio evento che l’Anpi di Quartucciu, sezione Pina Brizzi, ha organizzato per la Festa della Repubblica proprio nell’orto condiviso di via Mameli. Alla realizzazione dell'iniziativa hanno preso parte diversi componenti dell'Anpi quartuccese. Il sentiero con l’aiuola «rappresentano un luogo di religione civile, come lo sono l'altare della patria a Roma o i vari monumenti ai caduti», ha detto Gianluca Scroccu, docente di Storia contemporanea nella facoltà di lettere dell'Università di Cagliari, durante l’evento di venerdì. L'aiuola ed il sentiero del partigiano sono destinati anche a fornire i fiori per l'iniziativa “Adotta un partigiano con un fiore”, che nelle ricorrenze del 4 novembre, 25 aprile e 2 giugno vede i militanti dell'Anpi apporre dei fiori nelle targhe delle vie di Quartucciu dedicate a partigiani.

