Inaugurati i mercatini di Natale della Pro Loco 

Taglio del nastro ieri per i mercatini di Natale della Pro Loco che ospiteranno gli artigiani con le loro creazioni fino al 24 dicembre, vigilia di Natale.

Le casette in legno che l’anno scorso avevano trovato spazio al parco Matteotti, adesso sono state divise: cinque in piazza Santa Maria, cinque in piazza XXVIII Aprile a fianco al Comune e cinque nel sagrato della basilica di Sant’Elena.

Al loro interno si può trovare di tutto, dalle bambole ai taglieri, dai portachiavi al torrone e tanto altro. Le casette saranno aperte tutti i pomeriggi, ma chi lo vorrà potrà aprire anche la mattina. Tra i primi ad allestire Manuela Berretta che anche l’anno scorso aveva partecipato ai mercatini al parco Matteotti.«Io ho aperto già da domenica», dice, «e salvo imprevisti sarò qui anche la mattina in queste tre settimane. Speriamo che vada bene e che ci sia movimento di persone che possano venire a vedere le nostre creazioni».

Sempre ieri è stato inaugurato anche il presepe vivente. Il villaggio di Betlemme è stato ricostruito nel cortile della basilica con tanto di pastori, artigiani, animali e la Natività nella capanna. Resterà aperto fino al 6 gennaio tutti i giorni dalle 17 alle 20 con aperture straordinarie in qualche mattina. In chiusura il 6 gennaio l’arrivo dei Re Magi. (g. da.)

