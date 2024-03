Inaugurate le panchine  arcobaleno  

Panchine con i colori dell’arcobaleno lungo viale Colombo, diventato il fulcro dello shopping quartese. L’iniziativa è del centro commerciale naturale La via del mare, in collaborazione con il Comune.

Sono cinque le panchine selezionate per l’intervento artistico, tutte vicine alla rotonda tra viale Colombo e viale Marconi. Per la qualificazione sono stati scelti i due street artist Alessandro Macciocco e Stefano Pintus - in arte Paynt - che ieri hanno pitturato le sedute con i colori della pace. Un’iniziativa dalla duplice valenza: da una parte si migliora il decoro urbano, dall’altra c’è il sostegno alla lotta contro ogni tipo di discriminazione e violenza. «Si tratta di uno dei tanti interventi fatti negli ultimi due anni sulla via», ricorda il presidente del centro commerciale naturale Luca Stocchino. «E quest’ultimo restyling delle panchine», aggiunge, «preannuncia la Street Art Week 2024».

