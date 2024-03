Inaugurata piazza Sergio Ramelli 

Il sindaco Paolo Truzzu, l’assessore alle Politiche per la Mobilità Alessio Mereu e il Consigliere comunale Salvatore Sirigu hanno inaugurato ieri piazza Sergio Ramelli, tra via Alghero e via Deledda. Ramelli – si legge nella targa posta al centro della piazza – fu una “vittima della violenza politica”. Venerdì il sindaco aveva intitolato altri due spazi cittadini: il primo, in via del Sole, è stato dedicato a Tommaso Lisai, tenente medico durante la seconda guerra mondiale e chirurgo all’ospedale militare. Il secondo, in via Porcell, ora porta il nome di Giovanni Falconi, chirurgo e docente universitario.

