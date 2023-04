Inaugurata piazza Maria Carta, sede della scultura dell’arancia 

Muravera ha una nuova piazza con al centro la scultura dell’arancia, piazza Maria Carta. A tagliare il nastro ieri pomeriggio, in occasione della 49º edizione della Sagra degli agrumi, l’imprenditrice Rosi Sgaravati. «Sono davvero onorata di essere qui - ha detto Sgaravati, nominata lo scorso anno cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica - per inaugurare una piazza con un’opera bellissima, la scultura del maestro Giuseppe Carta. Dove c’è cultura c’è ancora speranza. Cultura e lavoro».

Il sindaco Salvatore Piu ha rimarcato quanto il paese stia investendo in cultura, con un occhio di riguardo per le grandi donne sarde. Subito dopo ha lanciato un invito ai cittadini: «Muravera è sede di un museo dell’imprenditorialità femminile - ha detto - riempitelo, facciamolo in vista del prossimo anno quando ci sarà l’edizione numero cinquanta della Sagra. Abbiamo davvero tanto bisogno di cultura».

Piazza Maria Carta si trova tra via Roma, viale dei Platani e via Gramsci ed è stata pensata come un nuovo angolo pedonale. All’inaugurazione era presente l’amministrazione comunale al completo, tutte le autorità e il maestro Giuseppe Carta, l’autore delle quattro sculture dell’arancia che dallo scorso anno arricchiscono il paese di Muravera. (g. a.)

