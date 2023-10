Inaugurata nel ‘38, prese il nome dell’ex direttore 

La grande scritta è ancora lì, a ricordare il passato decisamente meno sbiadito della facciata fronte strada. “Clinica pediatrica”, si legge sull’intonaco verdolino che fa subito nostalgia. Così si torna indietro con la mente, al 1938, quando appena un anno prima della Seconda guerra mondiale si respirava aria di festa a Cagliari.

Era il giorno dell’inaugurazione della clinica, alla presenza di Umberto di Savoia e Maria Josè, poi diventata Macciotta, in onore di Giuseppe, fondatore ed ex direttore indimenticato della Clinica e di un pezzo di storia della pediatria sarda. Tra quegli spazi, negli anni Cinquanta, arrivò anche Antonio Cao, come assistente di quel Giuseppe da cui tutto ebbe inizio. Un altro nome indelebile nel firmamento isolano. Ma la dismissione graduale è annunciata: questioni di sicurezza decretano la chiusura dell’immobile, avvenuta in una notte storica. Siamo a cavallo tra il 14 e il 15 giugno del 2013, quando una gigantesca macchina organizzativa trasferisce 36 bimbi al Policlinico. Cinque ambulanze, cento medici e un’immensità di forze dell’ordine impegnate, tutti protagonisti attivi dell’ultimo giorno della clinica Macciotta.

