Inaugurata l’aula per gli alunni con bisogni speciali 

La scuola primaria di via Fieramosca si arricchisce di nuovi spazi. Sono stati inaugurati ieri mattina alcuni locali innovati finanziati con fondi Pnrr “Piano scuola 4.0: Next generation classroom”.Si tratta di un’aula sensoriale per bambini con bisogni speciali, di un laboratorio tecnologico e di un’agorà digitale con schermi per vedere in 3D. Tutti con arredi nuovi di zecca e dotazioni digitali.

«Siamo felicissimi di quello che siamo riusciti a realizzare» dice la dirigente dell’istituto comprensivo 5 Aurelia Orrù, «non è stato facile, è stato un percorso lungo e complesso ma adesso siamo qui e non possiamo che essere orgogliosi».Tutti i nuovi spazi saranno a disposizione degli alunni a partire da settembre con l’avvio del nuovo anno scolastico.Al taglio del nastro anche l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta: «È un altro traguardo che l’ITC 5 porta a termine, grazie al grande impegno di tutti a cominciare dalla dirigente. Un grande plauso per il lavoro fatto». La presidente del consiglio Rita Murgioni, aggiunge: «Un progetto molto importate e innovativo».

All’inaugurazione e alla presentazione dei nuovi spazi c’erano tutto il consiglio di istituto della scuola e lo staff di sistema. Mancavano solo loro, gli alunni, adesso in vacanza, che al loro ritorno troveranno questa gradita sorpresa.

