Inaugurata l’area sportiva dedicata a Luca Tanzi  

Da ieri a Urzulei c'è un'area sportiva all'aria aperta dove si potrà praticare liberamente lo sport intitolata a Luca Tanzi, vice sovrintendente della polizia di Stato, medaglia d'oro al valore civile, morto in servizio nell'alluvione del 2013. Il paese di cui l'agente era originario gli ha reso omaggio durante una cerimonia molto partecipata. C'erano il sindaco, l'amministrazione, il questore e il prefetto di Nuoro, varie autorità, i Fedales 1973. Presenti la vedova e i familiari più stretti del poliziotto. La scultura in sua memoria realizzata dall'artista Roberto Ziranu è stata posata all'ingresso del parco. La palestra a cielo aperto è resa possibile grazie al finanziamento ottenuto dal comune con il progetto Sport nei parchi. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA