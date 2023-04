Inaugurata  l’area fitness per i cani 

A pochi mesi dall’avvio dei lavori, domenica scorsa a Nurachi è stata inaugurata la nuova area destinata ai cani. Si trova nel parco di Pala Bidda, non lontano dal Parco avventura che a breve aprirà i battenti. Gli amici a quattro zampe ora potranno godersi una grande area, tra ostacoli da saltare e attrezzature studiate ad hoc per loro. Un modo per divertirsi in totale sicurezza.

Ha tagliato il nastro inaugurale il primo cittadino Renzo Ponti. Subito dopo è intervenuto l’educatore cinofilo Jacopo Fais. Prima ha accompagnato i proprietari e il loro cani in una passeggiata nel bosco, poi ha spiegato varie tecniche di educazione cinofila, senza dimenticare il benessere dell’animale.

La nuova area per i cani è stata realizzata dal Comune. Totale dell’investimento: 40 mila euro. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune con il Centro commerciale naturale. Per informazioni si può contattare il numero 3477048043. L'ingresso è libero. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA