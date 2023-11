Inaugurata la tribuna coperta nel campo che fu di Zola  

Una domenica da incorniciare, all’insegna dello sport. Ieri mattina nel campo sportivo di Oliena, dove è sbocciata la carriera calcistica di un fuoriclasse come Gianfranco Zola, è stata inaugurata la nuova tribuna coperta. «Una notizia importante per il futuro del calcio nel nostro paese» dice il sindaco Bastiano Congiu, che non a caso ha voluto simbolicamente svelare la novità prima della partita degli allievi regionali dell’Oliena. «Tutto possibile grazie a un finanziamento regionale, assegnato al nostro Comune dall’indimenticato assessore Roberto Frongia». Un politico stimato, scomparso a pochi giorni dal Natale di tre anni fa. L’ex assessore regionale dei Lavori pubblici a Oliena ha lasciato un ricordo indelebile. «Teneva tantissimo al nostro paese - ricorda Congiu – Veniva spesso per il ponte di Oloè. È stato lui a darci il finanziamento da 370 mila euro per la realizzazione di questa tribuna, un qualcosa che a noi mancava dal 2008». Congiu prosegue: «Penso che fosse doveroso dare la giusta dignità a questa struttura sportiva, frequentata da famiglie e bambini che desideravano un luogo confortevole per poter assistere alle partite di calcio. I posti a sedere, coperti e con i seggiolini, sono circa 350. Con altri fondi comunali prevediamo ulteriori interventi». «Bravi, bella struttura», scrive Gianni Melis sulla pagina Facebook del Comune. Antonio Saba aggiunge: «Le cose iniziate e finite in poco tempo: bisogna fare così». ( g.l. )

