Inaugurata la strada che collega San Giovanni e Tharros 

Il sindaco non ha dubbi: diventerà il lungomare più bello d’Italia. Taglio del nastro e benedizione ieri mattina per l’inaugurazione della strada di accesso all’area archeologica di Tharros, a San Giovanni di Sinis. «Ci troviamo in uno dei luoghi più suggestivi del territorio - ha detto il sindaco, Andrea Abis - abbiamo il dovere di custodire questi luoghi e renderli sicuri e accoglienti. Oggi abbiamo fatto un grande passo avanti per il raggiungimento di questo obiettivo, garantendo la riqualificazione paesaggistica e l'accessibilità all’area archeologica attraverso un camminamento che si presenta di qualità e che si adatta perfettamente al paesaggio». I lavori, partiti a marzo, hanno subito diverse modifiche in corso d’opera a causa della particolarità del luogo di intervento. «Si tratta di un lavoro complesso perché in un contesto delicato, realizzato attraverso un asfalto ecologico a base vegetale - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Giordano - A garanzia della sicurezza dei pedoni la parte percorribile a piedi è stata separata da quella veicolare, attraverso un’aiuola». A San Giovanni però mancano ancora le fogne. Il Comune è in attesa di alcuni pareri della Soprintendenza per proseguire l’opera finanziata dalla Regione 15 anni fa.

