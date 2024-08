Inaugurata la spiaggia senza barriere a misura di disabili 

Passerella sino alla battigia, ma anche lettini fronte mare senza barriere architettoniche. È stata inaugurata nei giorni scorsi nel lungomare di Quartu - nello stabilimento "Controvento" - una nuova spiaggia accessibile e inclusiva, pensata per garantire il diritto al mare a tutti, in particolare a chi vive una disabilità motoria. Un progetto messo in campo dalla società Sardegna Inclusiva, guidata da Massimo Pisanu, con il patrocinio del Comune.

Il tratto di spiaggia - dotato di un solarium, passerelle per facilitare l'accesso alla sabbia e una sedia Job - è stato riadattato per permettere a tutti di godere del mare in totale autonomia e sicurezza. Un progetto realizzato grazie alla collaborazione di diversi imprenditori locali che hanno deciso di sponsorizzare l'iniziativa, contribuendo così a un obiettivo ambizioso: attrezzare le spiagge dei Comuni sardi e renderle accessibili a tutti. «Siamo orgogliosi di aver realizzato questo sogno», commenta soddisfatto Pisanu, «speriamo che questo sia solo l'inizio di un cambiamento culturale e sociale che possa ispirare altre realtà a seguire il nostro esempio. La comunità di Quartu ha accolto con entusiasmo questa novità, che rappresenta non solo un miglioramento delle infrastrutture, ma anche un messaggio di inclusione e rispetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA