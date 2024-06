Inaugurata la piazza dedicata agli scopritori dell’insulina 

Inaugurata la piazza Banting e Best, è il primo spazio pubblico in Sardegna dedicato agli scopritori dell’insulina. Strutturata con dei cerchi concentrici, la piazza si trova nella zona di via Cappuccini, in una delle più frequentate fermate degli autobus per gli studenti. Per l’occasione nello stesso spazio è stato realizzato un manufatto in terracotta dalle studentesse della classe 4 A arti figurative del liceo Artistico Asproni: Melissa Bratzu, Elisa Carta, Eleonora Contu, Giulia Dominioni, Lucia Floris e Fabiola Leo (coadiuvate dal docente Luca Serra) hanno ideato, progettato e realizzato l’opera.

Presente anche la vice preside del liceo Luisa Asoni, una delegazioni di amministratori locali e Riccardo Trentin, docente e referente dell’associazione Diabete Sulcis Iglesiente: «Questo è uno spazio importante, – ha detto – realizzato in un’area geografica che presenta la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 al mondo». Il vice sindaco e assessore all’Arredo urbano, Francesco Melis, aggiunge: «L'insulina ha trasformato una diagnosi che un tempo era una condanna a morte in una condizione gestibile. La scoperta non solo ha migliorato la qualità della vita per milioni di persone, ma ha anche aperto la strada a nuove ricerche scientifiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA