Inaugurata la panchina per dire no al bullismo 

Sono gli stessi studenti della terza B della scuola media che l’hanno dipinta di giallo (colore simbolo della lotta a bullismo e cyberbullismo) a tagliarne il nastro: da ieri “Gina la panchina” è una realtà della scuola media di Domusnovas e figura come la seconda panchina gialla installata in Sardegna (la prima a Valledoria) e la 107sima in Italia.

«Il progetto è nato 6 anni fa a Pavia grazie alla Onlus Helpis e l’auspicio è che "Gina la panchina” sia un punto di riferimento per la lotta a questa piaga» ha detto l’assessora alle Pari opportunità Arianna Porcu per poi leggere un messaggio agli studenti del presidente Gino Fanelli che ha fatto anche pervenire delle targhe ricordo per il Comune (rappresentato anche dalla sindaca Isangela Mascia) e per l’Istituto comprensivo Meloni, rappresentato dalla dirigente scolastica Marta Putzulu: «Se avete conoscenza di un problema – ha detto - fatelo emergere colorandolo di giallo, parliamone e cerchiamo soluzioni» è l’appello della dirigente scolastica agli studenti». Nell’aula magna della scuola media si è approfondito il tema con il comandante di compagnia dei carabinieri di Iglesias Luigi Di Costanzo e la comandante della stazione di Gonnesa Beatrice Miceli (presente anche Andrea Suella, comandante della stazione di Domusnovas) a far riflettere circa 60 studenti con domande, analisi ed anche video crudi come quello realizzato nel 2012 dalla 15enne canadese Amanda Todd prima di suicidarsi per il cyberbullismo. «Non isoliamoci, facciamo emergere il problema e troviamo soluzioni», è uno dei tanti appelli scanditi anche dalla pedagogista Elisa Deidda del centro antiviolenza di Carbonia-Iglesias.

RIPRODUZIONE RISERVATA