Inaugurata  la panchina della socialità 

È stata inaugurata nei giorni scorsi la panchina della socialità nelle vicinanze della chiesa di San Luca, davanti al forte sabaudo. I soci del comitato di Margine Rosso hanno fatto tutto da soli, costruendo la seduta in legno che si affianca a quella già realizzata in precedenza. Lo scopo è far incontrare i residenti in uno spazio frequentato troppo spesso dai vandali. È stata anche sostituita la tegola sarda con la scritta “Su forti” che soltanto qualche giorno fa era stata distrutta dai teppisti.

Il prossimo obiettivo del Comitato è il recupero del fortino che, spiega il presidente Emanuele Contu, «ha bisogno di una seria ristrutturazione, per una spesa che si aggira intorno ai 100 mila euro. Siamo pronti a collaborare con chi avrà le possibilità economiche, ma anche di garantire delle attività culturali. Intanto ringraziamo chi ha realizzato la panchina, chi ha ripulito la zona e i volontari». E non si fermano le ronde del comitato per scongiurare la formazione di discariche e per prevenire furti e atti vandalici. (g. da.)

