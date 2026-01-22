Inaugurata la palestra delle elementari 

Taglio del nastro e il tricolore sparisce nell’infinito blu della nuova palestra. In via Verdi, nella scuola primaria Ninetta Bartoli, è un giorno storico. Ci sono voluti decenni per arrivare qui. «Quando questa scuola è nata sapevamo da subito che c’era bisogno di una palestra», ricorda la sindaca Paola Secci, «finora i bambini facevano attività motoria in aule adattate per quello, ma serviva un vero spazio. Ci sono stati tantissimi intoppi, purtroppo non possiamo scegliere le imprese e queste hanno avuto problemi. E ci sono state anche varianti. Ma finalmente abbiamo concluso, e questo spazio potrà essere usato anche dalle associazioni sportive».

La palestra è dotata di spogliatoi e servizi adatti anche a persone con disabilità, attrezzi ginnici, e un locale per l’infermeria. Un’opera importante per la scuola, inaugurata ieri molto rapidamente e con la benedizione del parroco di San Giorgio Martire, don Sergio Manunza, ma senza la presenza dei bambini, impegnati a fare lezione per recuperare i giorni persi con l’allerta meteo. E un’inaugurazione attesa da tempo, su cui l’opposizione ha presentato più volte dichiarazioni polemiche in Consiglio: «Il centrodestra ha avuto gli ultimi 11 anni per portare a termine un’opera indispensabile per l’’educazione motoria dei bambini», afferma la capogruppo PD Michela Mura, «di fatto hanno privato intere generazioni di un diritto educativo fondamentale. Dovrebbero chiedere scusa a tutta la cittadinanza». (g.l.p.)

