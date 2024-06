Inaugurata la nuova strada che porta alle dune di Cala Pira  

Niente più buche e polvere per raggiungere il paradiso di Cala Pira, sulla costa di Castiadas. Ieri mattina è stata infatti inaugurata una strada in cemento dilavato (la cosiddetta pavimentazione architettonica) che conduce direttamente ai parcheggi. Un chilometro color terra - per sposarsi al meglio con l’ambiente - costato un milione di euro. «L’abbiamo fatta con fondi comunali - spiega il sindaco Eugenio Murgioni subito dopo il taglio del nastro - e abbiamo cercato di realizzarla nel miglior modo possibile e cioè nel rispetto dell’ambiente e molto sicura per chi la percorre. Nei prossimi giorni, fra le altre cose, posizioneremo quattro dissuasori e i guardrail». Il transito è vietato ai mezzi pesanti (massimo quaranta quintali).

La strada era attesa da almeno quarant’anni: «Apprezzo e ringrazio - ha detto Piero Daveri, originario di Firenze e residente a Cala Pira dal 1986 - è un’opera funzionale alla vita che conduciamo oggi. Vorrei ricordare che a Cala Pira c’è il sistema dunale più ben conservato del Mediterraneo». Da oggi, in coincidenza con l’apertura della strada, saranno attivi i parcheggi a pagamento. Al taglio del nastro era presente il parroco don Luigi Grecu per la benedizione: «Una bella opera in uno dei più bei siti del territorio - ha detto - complimenti all’amministrazione comunale di Castiadas». La strada è stata realizzata dalla Ism costruzioni (Ulassai) di Maurizio Secci.

