Inaugurata la nuova palestra dell’Artistico 

Un moderno impianto polivalente utilizzabile fin da subito dagli studenti del Liceo Artistico e, nel futuro, anche dalle associazioni sportive. È la nuova palestra dell’Istituto “F. Costantino”, realizzata dalla Provincia di Sassari con 550mila euro di fondi di bilancio. Ieri l’inaugurazione con i ragazzi, il corpo docente e il dirigente scolastico Mario Peretto. Il progetto, come ha spiegato l’architetto Antonio Delogu, ha previsto la costruzione di un campo polivalente di dimensioni 34 per 21 metri, idoneo per il basket e la pallavolo, sovrastato da una struttura in legno lamellare ad arco, con teli scorrevoli. L’impresa che ha eseguito i lavori è Ledda di Santa Maria Coghinas. «Al momento è una palestra scolastica – ha aggiunto Vittoria Loddoni – funzionale all’attività didattica. Cercheremo di reperire nuove risorse per costruire dei servizi igienici all’esterno, come pertinenza della palestra, e poter in questo modo aprire l’impianto scolastico alle associazioni sportive che ne faranno richiesta, considerato che c’è tanto bisogno di strutture». Soddisfatto l’amministratore della Provincia di Sassari, Pietro Fois: «Questa è una scuola prestigiosa che aveva necessità di una nuova palestra, avevamo preso un impegno qualche mese fa e lo abbiamo mantenuto». (c.fi.)

