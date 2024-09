Inaugurata la nuova linea doganale 

Ieri mattina il presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna, Massimo Deiana, ha inaugurato la nuova delimitazione operativa del porto di Oristano – Santa Giusta. Intervento che restituisce una nuova configurazione dei limiti doganali e di security che a sua volta consentirà una più agevole attività di controllo delle aree di competenza dell’Ente. «Un più razionale utilizzo degli oltre 11 ettari di spazi retro banchinali che potranno essere destinati a nuove attività. Si tratta di oltre 800 metri lineari di nuova delimitazione», si legge in una nota. «Più che una semplice delimitazione delle aree operative portuali, oggi inauguriamo il nuovo layout dello scalo – spiega Deiana - Definiamo ufficialmente le aree di competenza dell’Ente, con una razionalizzazione degli spazi, parte dei quali ospiterà l’insediamento di nuove attività a sostegno della crescita del porto e del territorio. Allo stesso tempo, la nuova definizione ci consentirà di procedere con il corposo pacchetto di interventi infrastrutturali».

E poche ore prima sempre il porto è stato al centro di un vertice in Prefettura al quale ha partecipato, in collegamento, anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. «Lo ringrazio per il suo concreto impegno e la massima attenzione per lo sviluppo socio-economico di questa provincia e di tutta la Regione», ha commentato Salvatore Angieri. ( s. p. )

