Inaugurata la nuova biblioteca comunale 

Grande folla, ieri mattina a Furtei, per la cerimonia di inaugurazione della nuova biblioteca comunale nella Casa Exana, in via Municipio a cui è seguita anche la benedizione del parroco. «Un nuovo spazio che non è solo un luogo fisico ma un nuovo punto di riferimento per la nostra comunità dove incentivare il piacere della lettura e accrescere la nostra cultura». Così il primo cittadino Nicola Cau descrive gli spazi allestiti all’interno di un immobile storico completamente ristrutturato sia internamente che all’esterno. Pensata come luogo di lettura e studio, ma anche come area di attesa e incontro, con spazi confortevoli accessibili a tutti, oltre alle funzioni bibliotecarie ospiterà diversi servizi come il punto digitale facile e lo sportello di lingua sarda.

La realizzazione è stata possibile grazie a un finanziamento di 48mila euro concesso dal Gal: «Sono stati acquistati i nuovi arredi ed è stato realizzato un ambiente accogliente e funzionale», specifica Cau. L’intervento si è ispirato ai principi della sostenibilità ambientale: l’intero impianto è infatti alimentato da fonti rinnovabili, grazie a un sistema fotovoltaico installato nella scuola adiacente.

RIPRODUZIONE RISERVATA