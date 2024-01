Inaugurata la nuova auto dell’Auser 

Un veicolo per potenziare il servizio e poter far fronte alla continua e crescente richiesta d’assistenza. È stata inaugurata in piazza Municipio la nuova auto dell’Auser Iglesias. Grazie ad un finanziamento regionale, l’associazione di volontariato cittadina può ora disporre di un nuovo mezzo: «Si tratta di un fattore molto importante che ci consentirà di potenziare un servizio fondamentale. - dichiara il presidente Franco Locci - Quotidianamente i nostri autisti accompagnano i bisognosi ad effettuare delle visite ospedaliere e sempre più di frequente queste avvengono nei presidi del Cagliaritano e fino ad oggi si poteva di disporre di soli due mezzi, tanto che alcuni dei nostri volontari mettono a disposizione la propria auto per far fronte alle richieste d’aiuto».

La nuova vettura ha ricevuto la benedizione del parroco don Giorgio Fois e in presenza delle istituzioni locali la cerimonia è proseguita nei locali del Palazzo municipale per le premiazioni a tre soci dell’Auser: «Una targa al riconoscimento per i 22 anni di attività ai soci Angelo Fallo e Attilio Piras, autisti sempre in servizio. - spiega Locci - E un’altra a Vanda Garibaldi, la figura storica del direttivo».

