Inaugurata la nuova area verde in via Berna: giochi per bambini e attrezzi per fare fitness 

Inaugurata la nuova area verde in via Berna nel quartiere di Genneruxi, in seguito a lavori di riqualificazione. L’intervento ha visto la realizzazione di due zone: un giardino recintato di circa 850 metri quadrati, con giochi per bambini, area fitness e area relax, e la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti.

«I nuovi spazi verdi di via Berna - commenta il sindaco Paolo Truzzu - mettono a disposizione delle famiglie e di tutti i residenti di Genneruxi delle aree per il gioco dei bambini e per l’attività fisica, con arredi e attrezzi dedicati». Al taglio del nastro anche il vicesindaco Giorgio Angius e il presidente del Consiglio Edoardo Tocco. «Il nuovo giardino di via Berna - ha detto Angius - vede un’ampia area prativa sulla quale sono installati i giochi per bambini, protetti da pavimentazione anti-trauma, mentre nell’area fitness è presente un attrezzo-palestra multi-uso che poggia su pavimentazione anti-trauma. All’interno del giardino, ora dotato di impianto di irrigazione, sono state posizionate numerose sedute per la sosta e una fontanella».«La nuova area arricchisce ulteriormente l’offerta di spazi ricreativi e sportivi a Genneruxi, sulla scia di altri precedenti interventi».

