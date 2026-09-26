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Orani.
27 settembre 2026 alle 00:33

Inaugurata la mostra dedicata a Mario Delitala 

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In occasione di Autunno in Barbagia Orani propone fino al 4 ottobre una mostra dedicata a Mario Delitala. Ieri l’inaugurazione nella sala consiliare del Comune. La mostra, curata da Sergio Flore, ripercorre il rapporto dell’artista con la Sardegna, le esperienze maturate tra Milano, Venezia, Urbino e Palermo e il viaggio in Africa del 1930, fino alla ricerca nell’incisione e ai grandi cicli musivi realizzati in Sicilia.Particolare rilievo assumono alcuni materiali inediti, tra cui fotografie relative a un ciclo pittorico della casa natale dell’artista, oggi perduto, e documentazione del ciclo murale realizzato nel 1911 nella sala consiliare.

In mostra anche una selezione delle xilografie custodite dal Comune di Orani e, per la prima volta nel paese, alcuni grandi cartoni preparatori delle opere musive.L’esposizione, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ziranu, è realizzata con il patrocinio e il contributo dell’assessorato regionale della Pubblica istruzione, insieme agli eredi della famiglia Delitala.In apertura di Cortes, venerdì la sfilata di moda con Arianna Corrias, organizzata da Comune, Modolo sartoria, Pro Loco e museo Nivola.

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