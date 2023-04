Inaugurata la locomotiva Trexenta 

Restituita alla comunità e riconsegnata al suo splendore la mitica locomotiva Breda Trexenta, sottoposta a un restauro estetico, nell’ambito del progetto di valorizzazione e salvaguardia del fascino e delle suggestioni dei trasporti dell’epoca. L’inaugurazione è avvenuta ieri nel parco ferroviario di Mandas, alla presenza di Antonello Cabras (già presidente Fondazione di Sardegna), Roberto Neroni (amministratore unico Arst), Carlo Poledrini (direttore centrale Arst) e Antonio Moro (assessore regionale dei Trasporti). A omaggiare il recupero - particolarmente soddisfatti per come è stato effettuato il lavoro nelle officine di Monserrato - il sindaco Umberto Oppus, i ferrovieri del territorio, i cittadini e alcune scolaresche accompagnate dagli insegnanti per godersi lo spettacolo. Il parco ferroviario Lawrence (costo complessivo: 75.000 euro), con al centro l’antica locomotiva e il carro postale, nasce per favorire l’economia green puntando sul turismo ambientale e ferroviario. (sev. sir.)

