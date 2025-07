Inaugurata la condotta che allevia la sete della Nurra 

Riutilizzare le acque reflue e alleviare gli effetti dell’emergenza idrica. Un’azione fondamentale per l’agricoltura del nord-ovest isolano resa realtà dalla condotta idrica che collega il depuratore di Caniga al canale adduttore e che è stata inaugurata ieri proprio nella borgata sassarese. L’infrastruttura è costata 13 milioni di euro, provenienti dal ministero delle Politiche agricole e forestali. «Un’opera strategica che può davvero dare una mano all’intero comparto agricolo della Nurra», ha sottolineato il presidente del Consorzio Gavino Zirattu nel corso dell’incontro. Si tratta di 19,8 km di condotte per il trasporto delle acque reflue depurate, una portata da 350 litri al secondo grazie alla stazione di sollevamento e un apporto potenziale da 18 milioni di metri cubi annui di risorsa idrica. In questo modo si potranno immettere le acque nel processo produttivo, irrigare i campi, riducendo così la pressione sui bacini del Temo e del Cuga.

«Abbanoa e il Consorzio di bonifica della Nurra - afferma Massimo Gargano, direttore Anbi nazionale – scrivono una bella pagina di economia e sviluppo occupazionale. La nostra sfida è finalizzata a raccogliere tutta l’acqua che cade, non è più il tempo di mettere in campo politiche di mitigazione, ma di adattamento».

