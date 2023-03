Inaugurata in via Galilei l’area cani  

Inaugurata ieri, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Tomaso Locci e dell’assessora all’Ambiente con delega al Benessere animale, Paola Piroddi, la nuova area cani di via Galilei. Presenti anche numerosi cittadini con i loro amici a quattro zampe.

L'area è suddivisa in due parti: una per i cani di piccola taglia e l’altra per quelli di stazza medio-grande. E poi panchine, fontanelle, cestini e telecamere. «Abbiamo riqualificato l'area con un finanziamento dall’avanzo», dice Locci. «Ringrazio la maggioranza, l'assessora e il commissario all'Urbanistica Tidu. Continueremo a riqualificare anche altre zone della città». Le regole da seguire sono ben impresse nel cartello all'ingresso: «Solo cani sani. Raccogliamo le deiezioni e non lasciamo rifiuti sparsi. Sorvegliamo, non giochiamo con palline o giochi similari se ci sono altri cani. Evitiamo di mangiare all’interno dell’area. Non entriamo mai col cane in calore. Museruola e guinzaglio da usare all’occorrenza. Vietato fumare».

