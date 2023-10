Inaugurata ieri l’area cani  

Non solo un nuovo mercato, il Comune si dota anche di una nuova area cani. Ieri è stato inaugurato il nuovo spazio dedicato agli amici a quattro zampe in via Copenhagen, che sostituisce quello situato in via Ferrara dove è prevista la costruzione di un asilo nido. Ogni giorno, dalle 7 alle 20, i padroni potranno passeggiare con il proprio cane all’interno della zona dotata di tutte le dotazioni necessarie per garantire comfort e sicurezza agli animali. L’ingresso è consentito a tutti i cani, purché siano vaccinati, trattati con antiparassitario, dotati di microchip e registrati all’anagrafe canina. È obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio e, se necessario, della museruola. Nell’organizzazione dello spazio, grande attenzione anche ai residenti: l’apertura zona è gestita con cancelli a chiusura temporizzata per evitare gli ingressi nelle ore notturne.

