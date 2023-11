Inaugurata ieri la sede del Pd “Marco Piras” 

Taglio del nastro per la nuova sede del Pd cittadino di via Porcu, inaugurata ieri sera.

«Uno spazio aperto a tutti per confrontarci con la comunità quartese e non solo», le parole della segretaria del Pd della città Giuseppina Demurtas e della capogruppo dem in Consiglio Barbara Cadoni. «Sarà un punto di riferimento per gli iscritti militanti, gli elettori e i cittadini. Abbiamo dedicato alla sede a Marco Piras come omaggio alla sua memoria, consapevoli che abbiamo perso un amico, un amministratore attento e capace, che ha dato tanto al partito e che ci ha lasciato in eredità la passione e la voglia di migliorare la nostra città».

All'incontro hanno partecipato i segretari regionali e provinciali Piero Comandini e Jacopo Fiori, il senatore Marco Meloni, il consigliere metropolitano Francesco Lilliu e gli amministratori della Città metropolitana, insieme ai familiari di Marco Piras presenti all’inaugurazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA