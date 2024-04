Inarrestabile Lazio  Sconfitto il Verona 

Lazio 1

Verona 0

Lazio ( 3-4-2-1) : Mandas; Patric, Romagnoli, Casale (60' Pedro), Felipe Anderson (87' Vecino), Guendouzi, Kamada, Marusic; Isaksen (60' Zaccagni), Luis Alberto (76' Hysaj) Castellanos (87' Immobile). In panchina Sepe, Renzetti, Pellegrini, Lazzari, Rovella, Cataldi, A.Anderson, Saná Fernandes. All. Tudor.

Verona (4-2-3-1) : Montipò; Tchatchoua (78' Centonze), Coppola, Magnani, Cabal; Folorunsho, Serdar; Noslin, Mitrovic (60' Suslov), Lazovic (78' Bonazzoli), Swiderski (60' Duda). In panchina Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Vinagre, Dani Silva, Dawidowicz, Patanè, Charlys, Bonazzoli. All. Baroni.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : Zaccagni (72').

Note : angoli 4-2 per la Lazio. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Romagnoli, Casale, Cabal, Coppola, Duda, Luis Alberto.

Serviva una vittoria per continuare a sognare la Champions e la Lazio, grazie al ritrovato Zaccagni, batte il Verona e si porta, in attesa dei match di Roma e Atalanta, a 3 punti dal quinto posto utile per partecipare alla massima rassegna continentale. L'inizio regala subito emozioni, ma la Lazio non trova sbocchi. L'occasione migliore, però, capita alla squadra di Baroni; Mandas esce a vuoto, Noslin di testa per Swiderski che, a porta vuota, spedisce fuori. Nella ripresa, dopo il destro di Felipe Anderson (traversa), Tudor schiera Zaccagni e Pedro per Isaksen e Casale e la partita si sblocca sull'asse Luis Alberto-Zaccagni con il neo entrato a portare avanti la Lazio. I biancocelesti amministrano fino al 90’, con Mandas che salva il risultato, e portano a casa tre punti.

