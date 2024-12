Inarrestabile Lanusei, la Tharros frena 

Smaltita subito la delusione per la prima sconfitta stagionale, il Lanusei ha ripreso a correre. Domenica scorsa, nella quattordicesima giornata del campionato (girone A), la capolista ha ritrovato subito i tre punti archiviando la parentesi negativa della trasferta di Orroli. Per gli ogliastrini, vittoriosi contro la matricola Atletico Masainas, una giornata davvero favorevole. Hanno, infatti, riallontanato la Tharros, sconfitta ad Arborea dall’Atletico Cagliari. Tre punti d’oro per gli uomini di Antonio Madau che hanno scalzato i cugini del Cus Cagliari in terza posizione.

Momento magico per il Sant’Elena, reduce da nove risultati utili e tre vittorie consecutive. I quartesi sono quinti in compagnia di Castiadas e Guspini, altra formazione in gran ripresa. «Il Lanusei ha l’organico più completo», commenta l’allenatore del Pirri, Paolo Busanca, «e lo sta dimostrando. La Tharros è una degna antagonista. È ancora presto per parlare di fuga. Il livello medio del torneo si è alzato. Il Sant’Elena è un avversario da tenere d’occhio. Si è rinforzato e sembra aver trovato la giusta chiave. L’Atletico Cagliari è la sorpresa di questa prima parte di stagione. Il Cus è un’ottima squadra ma le due sconfitte consecutive l’hanno rispedito indietro. Poi c’è anche il Terralba che è un’incognita. Ancora Castiadas, Villacidrese e Tortolì possono ambire ai playoff, il Guspini sta ingranando. Ci sono ancora tante partite da giocare e tutto è ancora aperto».

Equilibrio

Dalla terza all’undicesima posizione, occupata dal Pirri, ci sono appena sei punti di differenza. «C’è parecchio equilibrio», prosegue, «basta poco per riportarsi in alto o scivolare nella zona calda. Per quanto ci riguarda, siamo più o meno in linea con gli obiettivi iniziali. Spesso schiero tre giocatori del 2008, altri 2007 e 2006. La rosa è giovanissima. Puntiamo a costruire qualcosa che duri nel tempo».

In coda

«Lotta apertissima anche nella parte bassa della classifica. Il Villamassargia è un po' attardato ma, con l’arrivo di Marco Piras, in panchina darà sicuramente una sterzata».

Domenica prossima al campo “Mulinu Becciu” a Cagliari il Pirri affronta il Sant’Elena. «Partita da tripla. Molto impegnativa. Un avversario in salute», conclude, «con giocatori di categoria come Iesu, D’Agostino, Ferro, Rotaru, Angiargia e Pinna. Ci faremo trovare pronti».

Il girone B

Nel girone B, la capolista Buddusò ha perso l’imbattibilità per mano del Bonorva che si è avvicinato alla vetta. Il divario tra la prima e la seconda della classe è ora di soli due punti. Della battuta d’arresto dei biancocelesti ne hanno approfittato anche le altre inseguitrici. Come il Coghinas, terzo a 3 lunghezze dalla vetta e l’Usinese del bomber Domenico Saba, un gradino sotto i rossoblù. Salgono le quotazioni dell’Arzachena che nelle ultime sei partite ha conquistato sedici punti, realizzando diciassette reti e subendone una. Gli smeraldini hanno un ritardo di sei punti dalla cima. Bene anche Luogosanto (unica formazione a non aver ancora pareggiato) e Atletico Bono. Nella coda, sorridono Tonara e Macomerese. L’Abbasanta è scivolata in ultima posizione. E la società rossonera ha annunciato la separazione consensuale col tecnico Andrea Contini ed il suo vice Francesco Scintu.