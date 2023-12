Inarrestabile Juventus  

Juventus 1

Roma 0

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie (51' st Rugani), Locatelli, Rabiot, Kostic (31' st Iling-Junior); Yildiz (21' st Chiesa), Vlahovic (31' st Milik). In panchina Pinsoglio, Perin, Huijsen, Miretti, Nicolussi, Nonge. All. Allegri.

Roma (3-5-2) : Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes (29' st El Shaarawy), Bove (19' st Pellegrini), Zalewski (35' st Azmoun); Dybala, Lukaku. In panchina Boer, Svilar, Karsdorp, Belotti, Azmoun, Celik, Renato Sanches, Spinazzola, Pagano, Pisilli, El Shaarawy. All. Mourinho.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Reti : nel st 2' Rabiot.

Note : angoli 2-2. Rec. 0' e 6'. Ammoniti: Paredes, Locatelli. Spettatori: 41.503.

Allo Stadium non si passa, la Juventus si conferma una macchina da guerra tra le mura amiche e batte la Roma. La rete di Rabiot ad inizio ripresa su assist di tacco di Vlahovic permette ad Allegri di rosicchiare due punti all'Inter e di chiudere il 2023 a -2 dai nerazzurri. Nessuno ha fatto più punti della Juve in casa (23 su 27), nessuno ha vinto più del tecnico toscano con il "corto muso": è arrivato a quota 76 nell'era dei tre punti, superando anche Ancelotti. Per Mourinho arriva un altro stop in trasferta, la sua squadra parte bene ma poi si spegne e non reagisce dopo lo svantaggio.

L'avvio sprint dei giallorossi spaventa la Juve, nel giro dei primi cinque minuti Dybala calcia due angoli e Cristante colpisce subito un palo con deviazione di Vlahovic. Poi i bianconeri cominciano a prendere campo e a trovare le giuste misure, l'attaccante serbo ci prova per due volte ma non inquadra la porta. Tutti i pericoli costruiti dalla Juve passano dai piedi del classe 2001. Dybala risponde con un colpo d'esterno che mette i brividi a Szczesny. L'ultimo squillo del primo tempo è di Kostic, sul quale serve un salvataggio sulla linea da parte di N'Dicka per salvare Rui Patricio.

La ripresa

La Juve comincia la ripresa sull'inerzia positiva di fine primo tempo, il vantaggio è praticamente immediato: l'azione nasce dalla sinistra con Kostic, passa dal tacco di Vlahovic e si conclude con Rabiot che fulmina Rui Patricio. La Roma non reagisce, Mou sceglie Pellegrini al posto di Bove, Allegri risponde subito con Chiesa per Yildiz. Dybala trova la porta al 71' ma è quasi un passaggio per Szczesny. La Roma si sbilancia, ma Rui Patricio la tiene in piedi. Il 2-0 dell'ex viola è annullato per fuorigioco, la Juve si rintana nel recupero, portando a casa altri tre punti. Il 2023 si chiude a -2 dall'Inter, i bianconeri sono in piena corsa scudetto.

