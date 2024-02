Inarrestabile Inter La Salernitana travolta a San Siro  

Inter 4

Salernitana 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni (33' st Buchanan); Dumfries, Barella, Calhanoglu (22' st Asllani), Mkhitaryan (15' st Klaassen), Carlos Augusto; Thuram (15' st Sanchez), Lautaro (15' st Arnautovic). In panchina Di Gennaro, Audero, Klaassen, Frattesi, Bisseck, Dimarco, Darmian, Stankovic. All. S.Inzaghi.

Salernitana (3-4-1-2) : Ochoa; Pasalidis, Boateng (24' pt Maggiore), Pellegrino; Sambia, Basic, L. Coulibaly (19' st Legowski), Zanoli (38' st Kastanos); Candreva; Dia (19' Weissman), Tchaouna (38' st Simy). In panchina Costil, Allocca, Martegani, Gomis, Manolas, Vignato. All. Liverani.

rbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : nel pt 17' Thuram, 19' Lautaro, 40' Dumfries; nel st 46' Arnautovic.

Note : angoli 18-0 per l'Inter. Rec. 1' e 0'. Ammonito: Tchaouna. Spettatori: 72.609.

L'Inter schiacciasassi non fa prigionieri, demolisce la Salernitana con tre gol già nei primi 45' prima del poker firmato da Arnautovic nel finale e vola a +10 in classifica sulla Juventus. Nessun inciampo nel testacoda contro i campani ultimi in classifica, anzi, un dominio totale dal primo all'ultimo minuto e i numeri (oltre 70% di possesso palla, 25 tiri, 18 corner a zero, quattro gol e pure due legni) non bastano nemmeno a spiegarlo. La fase di grande intensità nerazzurra si è concentrata in avvio, quando l'Inter è partita a un ritmo tambureggiante tanto da sfiorare il vantaggio dopo nemmeno due minuti, testa di Bastoni e poi il palo di Thuram. Questione di minuti, perché Carlos Augusto dopo una fuga sulla sinistra serve Thuram che col destro sblocca il risultato. Trenta secondi e l'Inter è di nuovo in area: Carlos Augusto con una lunga rimessa laterale trova Lautaro, che con un destro violento raddoppia. Ci pensa Dumfries al 40’ a siglare il terzo gol.

Nella ripresa la Salernitana se possibile si abbassa ancora di più a protezione della sua porta. I nerazzurri sfiorano il poker con De Vrij, Calhanoglu e Sanchez, prima che a trovarlo sia Arnautovic che sigla il 4-0 nel finale.

