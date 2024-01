Inarrestabile Castiadas 

Castiadas 3

Selargius 0

Castiadas (3-4-3) : Toro, A. Ruggeri (28’ st Dessì), Sitzia, C. Mura (24’ st Cannas), Falciani, Tamburini (39’ st Felleca), Cardia, C. Ruggeri (42’ pt Ambu), Mboup, S. Mura, Zuddas (8’ st Sanna). In panchina Pani, Crobe, Erriu, Cabras. Allenatore Dessì.

Selargius (4-3-3) : Pilotto, Bandinu, Porta, Lepore, Capelli, Salis, Milia (30’ st Deriu), Virdis, Pisano (8’ st Dib), Ojeda (22’ st Reginato), Casciello. In panchina Pau, Marongiu, Sanfilippo, Ricciardi, Putzu, Murtas. Allenatore Pani.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Reti : 17’ pt Falciani, 35’ st Tamburini, 45’ st (r) Mboup.

Note : espulso Stefano Mura al 17’ st per doppia ammonizione; ammoniti Tamburini, C. Ruggeri, Falciani, Salis, Casciello, Dib, Reginato; recupero 2’ pt e 5’ st.

Il Castiadas supera l’ostacolo Selargius e consolida la seconda posizione. La squadra di Cristian Dessì è a 5 punti dalla capolista Monastir, oggi impegnata sul campo dell’Arborea. E ha un vantaggio di sei punti sul Terralba, terzo. Il Selargius, che ha fallito due rigori con Ojeda sull’1-0, entrambi parati da Tore, resta nel cuore della classifica.

Buon avvio dei padroni di casa pericolosi nei minuti iniziali con Mboup e Sitzia. Il vantaggio arriva al 17’ con una gran punizione di Falciani da circa sessanta metri che sorprende Pilotto fuori dai pali.

I granata reagiscono e al 35’ hanno l’occasionissima per pareggiare. Cristian Ruggeri tocca la palla con la mano all’interno dell’area ed il direttore di gara decreta il penalty. Un super Fabio Toro respinge la conclusione di Ojeda tuffando sulla sua sinistra. Allo scadere, Falciani su punizione sfiora la traversa.

La ripresa

Il Castiadas parte deciso alla ricerca del raddoppio ma sono vani i tentativi di Mboup e Claudio Mura. Al 17’ padroni di casa in dieci uomini per l’espulsione di Stefano Mura per doppio ammonizione. Al 23’ altro rigore per gli ospiti ed ancora Toro gran protagonista. Il numero 1, infatti, respinge la conclusione di Ojeda. Al 35’ il raddoppio dei biancoverdi grazie a una deviazione aerea di Tamburini. Al 45’ Mboup chiude il match su calcio di rigore.

