Inarrestabile Alghero 

CAMPANEDDA 1

ALGHERO 6



Campanedda (4-3-3) : Rais, Masala (39' st Canu), Savy, Valenti (13' st Manunta), Tocci, Delrio (44' st Latte), Doukar, Occulto (13' st Castigliego), Nonna (24' st Lubrano), Gianni, Scigliano Siri. A disposizione Marcomini, Monaco, Pistidda, Concas. Allenatore Antonio Cocco.

Alghero (4-4-2) : Carta, Milia (21' st Daga), Alessandro Pinna (29' st Mula), Mereu, Marcangeli, Virdis (40' st Dinapoli), Roccuzzo, Scognamillo, Puttolu (1' st Nieddu), Barboza Gonzalez, Carboni (1' st Antonio Marras). A disposizione Fabio Marras, Martinelli, Ferro, Meloni. Allenatore Mauro Giorico.

Arbitro : Federico Paulis di Cagliari.

Reti : 6' Doukar, 11' Scognamillo, 13' Roccuzzo, 28' Marcangeli, 38' Pinna, 18' st e 34' st Marras.



Sassari. L’Alghero non vuole regalare niente neanche in un finale di campionato che vede la compagine giallorossa già sicura da settimane della vittoria finale. Finisce 6-1 per la capolista sul campo di un Campanedda che festeggia comunque la matematica salvezza e va per primo in vantaggio, dopo 6' di gioco, con un'acrobazia di Doukar su cross di Delrio. Ma l’Alghero non ci sta e ribalta il risultato con Scognamillo all'11' (che la piazza alle spalle di Rais dopo lo scarico di Virdis) e Roccuzzo, che due minuti dopo insacca con un tiro da fuori area. Al 28', Marcangeli cala il tris facendosi trovare pronto sul secondo palo su cross di Scognamillo. Poker giallorosso al 38', con Alessandro Pinna che devia in mischia un traversone di Barboza Gonzalez. Nella ripresa, arriva la doppietta di Antonio Marras, al 63' (entra in area, si gira e insacca un suggerimento di Marcangeli) e al 79' (colpo di testa su cross di Virdis proveniente dal lato opposto), che arrotonda il risultato.



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