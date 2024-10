Inagibili i bagni nel parco in via Fiume 

Una visione insopportabile, quella dei bagni nel parco Marcis, il più antico di Sestu, in via Fiume. Sono inagibili. Il pavimento ieri era coperto di fango e sporcizia, e questa situazione dura da molti mesi.

Le proteste erano iniziate la scorsa estate. Nel parco i problemi erano legati anche al vecchio chiosco, da tempo chiuso e in abbandono. Da poco è stato portato via, ma la situazione dei bagni rimane pessima.

C’è un progetto di restauro completo, che porterà una nuova pavimentazione, servizi e altre novità. Per quanto riguarda i bagni, in Municipio spiegano che gli interventi di manutenzione erano regolati da una concessione, ora giunta al termine. Ma, continua l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Meloni, «è previsto un intervento sull’intera area per restituire ai cittadini anche questi spazi in modo decoroso». Per svolgere i lavori sarà chiuso il parco, bagni compresi, ma manca ancora una data d’inizio. (g. l. p.)

