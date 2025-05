Inadempienze contrattuali: la stazione marittima chiude 

Chiusa la stazione marittima di Portoscuso, al porto di Portovesme. Il Comune ha risolto il contratto con l’Ati che gestiva la stazione per gravi inadempienze contrattuali, riservandosi la richiesta di risarcimento danni non coperti dalla polizza fidejussoria. Una diatriba che potrebbe non essere finita qui, se la società deciderà di presentare ricorso. Da lunedì la stazione marittima è chiusa, o meglio il bar è chiuso mentre resta aperta la biglietteria della Delcomar per i traghetti diretti a Carloforte. A distanza di anni la stazione marittima riserva nuovi grattacapi al Comune. «La nostra è stata una decisione obbligata – dice il sindaco Ignazio Atzori – non potevamo ignorare così tante criticità, tra cui il mancato pagamento dell’affitto. Tra l’altro nel bando si faceva riferimento al bar e al ristorante ma quest’ultimo non è mai partito». L’amministrazione ha preso la strada della risoluzione del contratto, ora per la stazione marittima è tutto da rifare ma è facile immaginare che gli ex gestori possano contestare la decisione. Intanto il caso della stazione marittima è anche politico. «Da anni – dice Rossano Loddo, consigliere di minoranza – sollecitiamo l’amministrazione con richieste, verifiche, esposti a far luce sulla gestione maldestra della stazione. Questa decisione arriva proprio adesso con l’inizio dell’estate e a ridosso del Girotonno. Inoltre, che fine faranno i dipendenti coinvolti?».

