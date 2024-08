«Inaccettabili i 6,2 gigawatt nell’Isola»  

«Lo ripetiamo per l’ennesima volta: i 6,2 gigawatt assegnati alla Sardegna dal piano del ministro Pichetto Fratin sono inaccettabili, anche se questa quota di potenza installabile è stata sottoscritta dalla presidente Todde». A margine della protesta, quando il piazzale del Consiglio regionale comincia a svuotarsi, sulla speculazione energetica si rifanno i conti. Il problema non cambia: «La Regione – spiega Davide Meloni, del Comitato di Uta – deve ricalcolare il fabbisogno energetico della Sardegna, che è al momento è sovrastimato».

C’è poi una questione di metodo, ciòè le scelte sulla tipologia di rinnovabili che si vogliono accogliere in Sardegna. «Pale non ne vogliamo più – proseguono i manifestanti –. Come spazi a terra, siamo disposti a cedere le aree già impermeabilizzate, quindi compromesse, non certo porzioni nuove di territorio». C’è poi la questione dei trentasette impianti non fermati dalla moratoria: «Ne ha parlato Todde, senza dire né dove sono né che potenza hanno».

