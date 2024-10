In zona Pip il pullman resta un sogno 

La mancanza di una fermata Arst nella zona Pip di Guspini è diventata un problema per residenti, studenti e lavoratori. Nonostante le ripetute richieste da parte del Comune, , iniziate nell’aprile 2021, a oggi la fermata non è ancora stata istituita: l’Arst chiede che – prima dell’ispezione della Motorizzazione necessaria per il nulla osta – siano sistemate «alcune criticità» anche nelle fermate interne al paese, in particolare linee vecchie da cancellare o nuove da tracciare, strisce pedonali e piante da spostare. Il Comune si difende dicendo che interverrà non appena saranno concluse le bitumazioni. Questa situazione ha generato disagi: la scuola di formazione situata nella zona industriale è costretta a far ricorso a una costosa navetta per permettere agli studenti di raggiungere la sede.

Adempimenti e ostacoli

L’Arst ha già autorizzato le due fermate: una vicina alla scuola di formazione Enial e un’altra nella zona centrale del Pip. L’Arst fornirà anche la segnaletica orizzontale di indicazione delle fermate, che per essere attivate devono ottenere il nulla osta (Not) da parte della Motorizzazione civile. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che l’Arst, prima di procedere con l’ispezione dei tecnici del ministero, ha richiesto al Comune di risolvere alcune problematiche legate alle fermate all'interno del centro abitato. «È complicato richiamare più volte i tecnici per il rilascio del nulla osta», spiega Carlo Poledrini, direttore dell’Arst: «Vogliamo ottimizzare il tempo e portare avanti entrambi gli interventi contemporaneamente. Durante una verifica del febbraio scorso abbiamo chiesto interventi sulle strisce pedonali, la cancellazione della vecchia segnaletica e la rimozione di piante che ostacolano le fermate. Questo processo è parte di una revisione per la sicurezza che stiamo effettuando in tutta la Sardegna, e molti Comuni si sono già adeguati». Non ci sarà, aggiunge Poledrini, soppressione di fermate esistenti.

L’amministrazione comunale non è d’accordo con le richieste dell’Arst. L’assessora alle attività produttive, Stefania Atzei, sottolinea che «il Comune sta investendo oltre un milione di euro per i lavori di asfaltatura nel centro abitato; lavori che impediscono al momento di intervenire sulla segnaletica richiesta e non sarebbe economicamente corretto tracciarla ora per poi rifarla al termine della bitumazione. Inoltre, le fermate della zona Pip sono indipendenti e non dovrebbero essere legate alle problematiche delle fermate urbane. È necessario che vengano istituite al più presto».

I disagi

La situazione crea disagi notevoli per la scuola di formazione Enial. «Siamo costretti – sostiene il direttore, Stefano Montis – a finanziare un servizio di bus navetta che consente ai minori di raggiungere la sede, con una spesa mensile di circa tremila euro e senza possibilità di riconoscimenti regionali. Siamo qua da 20 anni e da tre anni eroghiamo corsi Iefp: stiamo considerando l’ipotesi di cambiare sede, anche se vorremmo evitarlo. Non pensiamo che sia così difficile realizzare una fermata, e sappiamo che il Comune sta facendo il possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA