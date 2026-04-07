In volo sulla valle del Pardu 

Sentirsi un angelo. La data per il volo inaugurale non è ancora stata fissata ma stavolta si fa sul serio. A maggio cominceranno i lavori per l’aerofune tra Osini e Gairo. L’impresa aggiudicataria, la Cortina 360, ha consegnato il progetto esecutivo dell’opera. Un intervento da 1,3 milioni di euro appaltato per 751 mila euro. Per realizzare il sogno di un volo sulla valle del Pardu i tempi sono stati lunghi, i percorsi tormentati. L’aerofune partirà da Punta Su Scrau, a 1019 metri di altitudine e arriverà a Gairo Vecchio, coprendo una distanza di 2,3 chilometri. Il dislivello è di 479 metri. Non servirà nessun carburante (e questo visti i tempi è rassicurante) se non una buona dose di coraggio.

La sfida

Per i due comuni e la stazione appaltante, l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu, la vera sfida è stata trovare qualcuno disposto a realizzare il disegno. Il mercato delle società specializzare è infatti piuttosto scarno.

La ditta, con sede legale a Cortina d’Ampezzo, è la capogruppo di un’associazione temporanea di imprese costituita dalla Its e dal geologo Luigi Murgia. In fase preliminare, un parere autorevole sul Volo dell’angelo, era arrivato da Gianpaolo Rosati, docente di Tecnica delle costruzioni al Politecnico di Milano, interpellato dalle due amministrazioni. Più che soddisfatto Sergio Lorrai, sindaco di Gairo: «Il Volo dell’Angelo per Gairo, Osini e l’intera vallata del Pardu si conferma come un’opera di grande rilevanza, un’importante attrazione turistica e una concreta occasione di sviluppo economico. L’auspicio è che la posa del cavo possa avvenire già nel mese di maggio e che l’opera possa essere inaugurata nel 2027». Pochi mesi e si vola.

I vicini

E se Gairo e Osini ridono, i vicini di Lanusei sorridono. Infatti tra i due progetti vige un gap temporale di tre mesi. «A oggi registriamo un risultato concreto – spiega il sindaco di Lanusei Davide Burchi – la procedura per la realizzazione è stata aggiudicata, consentendo di avviare una nuova fase operativa. L’operatore è già impegnato tra Gairo e Osini, circostanza che rappresenta una garanzia in termini di solidità, continuità e conoscenza del territorio. Questo risultato rafforza la prospettiva di vedere finalmente realizzate due infrastrutture complementari, capaci di valorizzare l’Ogliastra e di generare nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico». Ad aggiudicarsi la gara è stata sempre la Cortina 360. I lavori, ultimata la fase progettuale, potrebbero cominciare a settembre. L’Ogliastra fly experience, offrirà al visitatore l’ebbrezza di librarsi sulle linee da Tricoli a Seleni e da qui a Piss’e Cuccu, per un totale di 1.550 metri. Ultimati i lavori l’Ogliastra sarà la capitale del Volo su fune.

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