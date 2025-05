«In volo non esiste la disabilità» 

Partenza da Castiadas, tappa a Napoli e poi via, sino a Lecce. Un volo di quattro ore dal Sarrabus alla Puglia con un piccolo aereo (sino a 4 persone a bordo) per portare qui in estate i soci di “Mollare Mai”, l’associazione di persone con disabilità (ma non solo) che nei giorni scorsi è stata a Muravera in occasione della Sagra degli Agrumi per la “Passeggiata per la Vita”. Lo scopo è uno: costruire un ponte tra le due regioni per sconfiggere i pregiudizi legati alla disabilità.

All’associazione ha aderito anche il muraverese Fabio Orrù, ideatore dell’iniziativa assieme a Paolo Contini, titolare dell’avio superfice di Castiadas e istruttore di volo (da pochi mesi hanno preso il via i corsi di formazione per piloti grazie all’Avio Sardinia Academy, fondata appunto da Contini assieme ad altri soci).

L’iniziativa

«Vogliamo portare avanti nel Sarrabus – spiega Orrù, dipendente di un supermercato e atleta al servizio dei disabili (corre le maratone accompagnando i non vedenti) – una serie di iniziative per far capire che non esistono barriere, e cioè una persona disabile può fare tutto, anche pilotare un aereo». Concetto ribadito proprio da Contini: «Da pochi mesi – sottolinea il pilota e istruttore – con grande soddisfazione abbiamo inaugurato una scuola di volo all’avanguardia qui a Castiadas. Adesso il mio sogno è quello di aprire una scuola anche per i diversamente abili. In Sardegna sarebbe la prima, conto di riuscirci al più presto».

Contini, una vita da appassionato di volo (l’avio superficie di Castiadas nacque nel 1995 grazie al padre, Efisio), ha deciso di dedicare anima e corpo ai disabili. «Cinque anni fa – racconta – durante un’arrampicata in montagna ho avuto un incidente. Sono stato molto fortunato, potevo finire in sedia a rotelle. Da quel momento ho capito che dovevo fare qualcosa per loro».

I pugliesi

E loro, il gruppo di "Mollare Mai” (180 soci in Puglia, adesso i primi iscritti qui nel Sarrabus), hanno già iniziato a prendere confidenza con l’aereo. «L’accoglienza che ci è stata riservata – dice Adriano Bolognese, da sette anni in sedia a rotelle e presidente dell’associazione – è stata meravigliosa. Siamo andati nelle scuole, tra la gente e ora qui, nell’aviosuperficie. Grazie a Paolo e Fabio in estate ritorneremo con un piccolo aereo per rilanciare ancora il nostro messaggio, e cioè le persone disabili devono vivere e uscire di casa come e più di chi non ha una disabilità».

Assieme a Bolognese fanno parte del gruppo di “Mollare Mai” anche Stefano Petranca (atleta non vedente) e Luca Polo. E poi un altro muraverese, Roberto Cadeddu (senza una gamba). «A scuola – confessano – abbiamo percepito quanto i bambini ci vogliono bene e quanto siano disposti a fare qualcosa per aiutarci. Ci ha fatto molto piacere, il futuro è tutt’altro che grigio».

