In volo col kite surf si schianta nella pineta 

Una raffica improvvisa di vento proprio mentre stava partendo dalla riva con il suo kite surf. Alberto Russo, veterinario di 63 anni originario di Genova ma da tempo residente a Capoterra, ha effettuato un volo di parecchi metri: prima si è schiantato contro la postazione dei bagnini della spiaggia di Campulongu a Villasimius, poi, in balia della vela impazzita, è atterrato nella pinetina che sorge nel retro dell’arenile. Ed è rimasto a terra, esanime.

I soccorsi

Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto un elicottero del 118 che l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Adesso è ricoverato nel reparto di Rianimazione per i numerosi traumi agli arti e alla testa. Non è in pericolo di vita, i medici sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni.

L’incidente ha destato parecchia preoccupazione nel gruppo degli appassionati di kite surf che frequentano le spiagge del Sud Sardegna. Alberto Russo è considerato uno sportivo esperto e per niente spericolato, a tradirlo dovrebbe essere stata una raffica anomala che l’ha sorpreso mentre era appena salito sul kite surf e stava tirando su la vela. Un incidente difficile da evitare anche per uno sportivo esperto come lui.

Uno sportivo

Originario della capitale ligure, studi a Pisa, Alberto Russo da anni vive lungo il litorale di Capoterra dove ha aperto un ambulatorio e dove lavora come libero professionista.

Proprio a Maddalena Spiaggia i primi approcci a questo sport, poi la passione che lo accompagna ormai da anni. Ogni momento libero dal lavoro e dagli impegni familiari Alberto Russo lo dedica a questa disciplina sportiva. L’incidente di ieri non è stato causato, stando agli esperti e agli amici presenti, da inesperienza oppure a una manovra azzardata: soltanto fatalità.

A preoccupare i medici arrivati in pochi minuti a Campulongu è stato soprattutto il trauma cranico. Da valutare anche le condizioni di un piede, al termine di un volo durante il quale Alberto Russo ha perso completamente il controllo del kite surf. Le sue condizioni sono monitorate costantemente degli specialisti del Brotzu. (red. pro.)

