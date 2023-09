In viola contro la fibromialgia: «Non siamo invisibili» 

Una camminata di 4 chilometri e un unico appello: «Ascoltateci, non siamo invisibili». Successo ieri a Seargius per la Camminata in Viola, la manifestazione nata con l’obiettivo di sensibilizzare sulla fibromialgia, una malattia ancora poco conosciuta che colpisce soprattutto le donne.

«Visto che la fibromialgia è una malattia invisibile – ha spiegato Patrizia Sarritzu, referente di dell’associazione CFU Italia -, con questo colore vorremmo renderci visibili a tutti. Vedendo tutti questi partecipanti mi rendo conto che questa malattia è davvero sentita da molte persone. Mi auguro sia solo la prima delle tante passeggiate in viola che vorremmo fare».

Un’occasione per chiedere aiuto e far sentire meno sole le persone malate, che in Sardegna sono circa seimila. «Arriviamo da Villacidro – ha detto Antonella Dessì – e vogliamo dare voce a tutti i malati che non hanno il coraggio di lottare per i loro diritti, quindi ci siamo noi. È una malattia che a oggi non ha voce, quindi più siamo e più ci facciamo sentire meglio è». Barbara Deias invece atitva da Gonnosfanadiga: «Speriamo che questo sia un nuovo inizio, uno spunto per trovare nuovi aiuti». Poi parola a Valeria Mainas, psicologa e psicoterapeuta: «Il dolore di questa malattia è invisibile ma esiste. È importante che appaiano i bisogni delle pazienti, che sono per la maggior parte donne, e che vengano sostenute».

RIPRODUZIONE RISERVATA