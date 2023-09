In viale Trieste spunta un pollaio 

Dieci galline per una notte e una metà mattina dentro il cantiere di viale Trieste, foto a colori appese alla recinzione con le quali i manifestanti immaginano (ironicamente) il futuro del viale dove spunta una pista ciclabile in mezzo a due file di polli in batteria, quindi cartelli che mettono sotto accusa il «poker d’assi», così lo chiamano, ovvero il sindaco e gli assessori alle Attività produttive, alla Mobilità e all’Igiene del Suolo. È questa la singolare protesta di commercianti e residenti di viale Trieste che ieri sono scesi in strada per protestare contro l’amministrazione per la gestione del cantiere.

«Cantiere pollaio»

«Ci sentiamo abbandonati», dice Italo Sulliotti, storico commerciante di viale Trieste. «Ci avevano detto che prima di cominciare i lavori nel secondo tratto del viale», da via Caprera a via Roma, «avrebbero concluso quelli sul primo lotto», tra piazza del Carmine e via Caprera, «invece qui è tutto fermo e lì», nella seconda parte, «l’impresa ha cominciato a lavorare. La protesta delle galline», organizzata dal comitato spontaneo artigiani di Cagliari, «serve a dimostrare che questo cantiere è diventato un pollaio, pieno di masserizie e in abbandona», aggiunge. Tocca al sindaco spiegare che cosa è accaduto: «Premesso che comprendiamo le difficoltà di commercianti e residenti legate al cantiere, stiamo lavorando per finire i lavori il prima possibile», dovrebbero essere ancora tre settimane, assicura Truzzu. «Per un problema tecnico», legato alla scoperta di una radice di un albero più grande del previsto attorno a un’aiuola che ha richiesto una piccola modifica del progetto (serviva una curvatura diversa rispetto a quella prevista in origine, per intendersi), «abbiamo dovuto chiedere l’autorizzazione all’ufficio competente che è arrivata solo ieri. Nel frattempo», spiega ancora il sindaco, «l’impresa, per evitare di rimanere ferma in attesa di quell’autorizzazione, ha cominciato a lavorare nel secondo tratto», dove ha concluso gli allacci, «ma adesso tornerà sul primo con l’obiettivo di terminare i lavori e riaprire il prima possibile quel tratto di strada riqualificato».

L’arrivo dei vigili

La protesta (pacifica) si interrompe con l’arrivo della polizia locale: gli agenti, prima “smontano” i cartelli di protesta appesi alla recinzione del cantiere, quindi portano via le galline e rimuovono la piccola aia che le conteneva. Nei prossimi giorni partirà quasi sicuramente una denuncia contro ignoti per abbandono di animali e non se ne esclude esclude pure un’altra, sempre contro ignoti, per “ingresso nell’area del cantiere da parte di persone non autorizzate”. «Noi vorremmo avere delle risposte», dice ancora il signor Sulliotti. «Inizialmente il Comune aveva promesso che avrebbe terminato i lavori nel primo tratto», cominciati ad aprile, «alla fine luglio. Invece ancora non si vede la fine, ma soprattutto nessuno ci informa sullo stato dei lavori. Ormai siamo allo stremo, lavoro zero, spese fisse. Il sabato, per esempio, non sto più sollevando la serranda perché da quando c’è il cantiere in viale Trieste non viene più nessuno», dice ancora il signor Sulliotti. Il concetto lo ribadisce il signor Murgia, titolare di Maf-Centro pelle di viale Trieste: «Ho l’attività commerciale da 40 anni, da sei mesi non incasso più quasi niente, questo cantiere mi sta rovinando». «La situazione è insostenibile», gli fa eco Maria Grazia, titolare dell’Antica panetteria. «Fin dall’inizio abbiamo chiesto all’amministrazione di darci una mano, gli incassi sono crollati. Senza considerare che, senza gli spazi dedicati al carico e scarico, è diventato un problema anche far arrivare i fornitori», aggiunge.

I residenti

La protesta è trasversale e coinvolge anche i residenti. «Questo progetto di riqualificazione è stato imposto, nessuno ne ha parlato con i residenti per capire come affrontare le criticità», dice Paola Manunza. «Il problema dei parcheggi, per esempio: qualcuno se l’è posto?». ( ma. mad. )

