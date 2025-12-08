VaiOnline
Stampace.
09 dicembre 2025 alle 00:19

«In viale Merello stop alle corse e più posti per le auto» 

La riqualificazione di viale Merello continua a far discutere a Stampace. Il comitato di quartiere ha organizzato su change.org una raccolta firme con oltre 300 adesioni e 9 proposte di modifica al progetto presentato dal Comune. I residenti chiedono «che siano abbassate le chiome degli alberi e si curi la manutenzione, che si eliminino le radici aeree e affioranti, che il filo attuale delle alberature sia conservato al bordo della carreggiata senza restringerla».

Per i posti auto, l’istanza è che siano «mantenuti sul manto stradale nel lato est, senza ridurre il numero e la larghezza del marciapiede. Siamo contrari alle aiuole longitudinali fra gli alberi, potenziale ricettacolo di sporcizia e presenze sgradite». Per quanto riguarda il traffico, «consentire ai veicoli in salita verso piazza d'Armi di disporsi su due file e ripristinare la fermata dei bus in uscita da piazza d'Armi, dov’era in origine». Sulla visibilità, «bisogna creare due forme di illuminazione: una per i marciapiedi e una per la carreggiata stradale».

Si suggerisce anche «di creare cunicoli intelligenti sotto i marciapiedi, per cavi e condotte, per evitare frequenti tagli nelle pavimentazioni. Relativamente al fondo della carreggiata stradale, sia utilizzato materiale con carattere di alta resistenza e durevolezza, a causa dell’elevato traffico pesante nel viale». Ancora, si reclama l’installazione dei dossi e di un autovelox e di non istituire il senso unico in via Don Bosco. In pratica, la riduzione al minimo dei disagi per i residenti.

La replica

«La nostra amministrazione ha mantenuto, anche sul progetto specifico di viale Merello, il metodo di lavoro che ci siamo dati fin dal primo giorno: un confronto aperto e continuo con il territorio», risponde l’assessore ai Lavori pubblici, Yuri Marcialis. «Abbiamo incontrato il comitato di quartiere», aggiunge, «con la vicesindaca e a diversi assessori, e il progetto è stato poi presentato in un incontro pubblico dedicato, alla presenza anche del sindaco Zedda».

