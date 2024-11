«In viale Marconi si rischia la vita» 

«Qui si rischia la vita ogni giorno». Dopo l’incidente di mercoledì che ha ridotto in fin di vita Gianluca Dessì, 27 anni – falciato mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e ancora ricoverato al Brotzu in condizioni gravissime - le tante persone che ogni giorno percorrono viale Marconi a piedi sono furiose e amareggiate.

Da troppo tempo devono fare i conti con una strada pericolosissima tra attraversamenti mal segnalati, siepi che invadono il marciapiede e corse folli in auto. Così attraversare ma anche soltanto camminare ai lati della carreggiata o attendere i bus senza l’ausilio delle pensiline, diventa un incubo.

Lavori in ritardo

I lavori di messa in sicurezza in capo alla Città Metropolitana, sarebbero dovuti partire già l’anno scorso ma le lungaggini burocratiche hanno portato a un serie di rinvii. Si dovrebbe cominciare dopo le feste ma nel frattempo i pericoli restano.«Io abito proprio nella palazzina che si affaccia sull’attraversamento dove c’è stato l’incidente» racconta Carmela Cadoni, «quindi ho una posizione purtroppo privilegiata su tutto ciò che succede in questa strada. Corrono come pazzi, non si fermano a fare attraversare i pedoni, ogni volta che si esce si ha paura di non tornare vivi». Detto questo, «non che vada meglio dove c’è il semaforo all’incrocio con via Fermi, perché quando svoltano da via Fermi per immettersi in viale Marconi corrono come matti e nemmeno ti vedono quando attraversi. Da anni stanno dicendo che faranno i lavori ma finora tutto tace».

I punti critici

E se davanti all’ipermercato Carrefour ci sono i semafori a chiamata e più in là, di fronte alla clinica, un attraversamento pedonale rialzato, i punti più pericolosi sono nei pressi dell’incrocio con via Bizet e davanti al distributore Esso dove la sera c’è poca illuminazione e le auto sfrecciano a tutta velocità. Non va meglio se si passa sul marciapiede: i paletti proteggi pedoni sono soltanto in pochi tratti e in un ampio tratto c’è la solita siepe che sbuca da un condominio privato a ostruire il passaggio.

La rabbia

«Basta guardare come corrono per capire perché ci sono tanti incidenti» dice ancora Maria Drago, «qui si parla della vita delle persone. Mi auguro che adesso che faranno i lavori realizzino attraversamenti pedonali rialzati con un faro sopra per illuminarli».

Attraversamenti rialzati che però, secondo Silvia Curreli, non sarebbero sufficienti: «Non bastano perché corrono lo stesso e non si fermano» dice, «quello che ci vuole sono i semafori a chiamata come quelli che hanno messo davanti al Carrefour. In questa strada si rischia la vita ogni giorno e ogni notte. Poi c’è buio, non si vede niente».E a complicare le cose poi ogni anno da dicembre a fine gennaio spunta una giostra proprio di fianco all’Md che porta frotte di ragazzini a camminare a bordo strada e ad attraversare a tutte le ore con altissimi rischi.

