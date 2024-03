In viale Cimitero chiusura alternata 

La nuova rivoluzione del traffico ha colto di sorpresa molti cagliaritani. La rotatoria tra viale Cimitero e viale Bonaria, lo spegnimento del semaforo e il doppio senso di circolazione con la revoca della corsia riservata ai bus e taxi in viale Cimitero, dal lato di quello che un tempo era l’impianto sportivo polivalente Mario Siddi, nel tratto tra via Goceano e viale Bonaria, sono le novità che accompagneranno automobilisti e motociclisti sino almeno al 25 aprile. Una decisione maturata per consentire l’esecuzione dei lavori della metropolitana di superficie.

La novità

Ieri, a pochi giorni dall’applicazione della delibera comunale, qualcuno all’oscuro del cambiamento o distratto, ha percorso viale Cimitero contromano, salvo poi rientrare in corsia alla vista di un pullman del Ctm. Confusione mista a incertezza anche per le auto che da via Bottego dovevano raggiungere viale Cimitero. L’intersezione all’altezza della rotatoria è difficoltosa all’incrocio – regolato da uno stop – con viale cimitero.

C’è anche chi, per immettersi nel viale ha svoltato a destra verso la basilica di Bonaria per poi fare un’inversione a “U”, vietata, e girare a destra.

Le due fasi

La realizzazione della linea che condurrà in piazza Matteotti si svilupperà in due fasi che consentiranno di “attraversare” con i doppi binari viale Cimitero, dopo l’incrocio con via Goceano. Una scelta fatta per evitare la chiusura totale della strada a quattro corsie tra il cimitero monumentale e i campi sportivi comunali.

La prima: “Considerando la dimensione delle rotaie da utilizzare nelle vicinanze di via Goceano e l'impossibilità di eseguire tagli e successive saldature, l'intervento prevede la chiusura lato cimitero dell'omonimo viale e la trasformazione del lato sinistro in una strada a doppio senso di marcia, eliminando la corsia preferenziale dei bus. L'intervento garantirà l'accesso al centro sportivo Giuseppe Belly (campi Ossigeno) tramite un doppio senso di marcia, ricavando due corsie”, è scritto nell’elaborato che l’Arst ha presentato al Comune per l’ordinanza sul traffico.

Nella fase 2 – che dovrebbe partire dopo il 25 aprile – i tecnici dell’Arst prevedono la chiusura totale del lato sinistro di viale Cimitero. Per cui il traffico sarà deviato sul lato destro dell'omonimo viale (lato cimitero), che si trasformerà in una strada a doppio senso di marcia con innesto sulla rotatoria.

Lavori spediti

«La linea sino alla fermata di San Saturnino è quasi conclusa», spiega Carlo Poledrini, direttore dell’Arst. «Stiamo ultimando la pensilina all’altezza dei campi dell’Ossigeno e poi procederemo con la continuazione del percorso». Poledrini è fiducioso. «I lavori stanno procedendo secondo la tabella di marcia». Le difficoltà e le sorprese sembrano ormai concluse. «L’attraversamento dei binari in via Cimitero è un’operazione molto delicata, soprattutto a causa dei lavori che effettueremo “a traffico aperto”, per evitare disagi agli automobilisti». (a. a.)

