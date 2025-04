In viaggio verso Roma oltre 1600 giovani sardi 

Papa Francesco sarebbe contento. Alle sue esequie, sabato, tra la folla immensa lo saluteranno anche i giovani. Quelli che partecipano al Giubileo degli adolescenti, che in queste ore si stanno preparando per mettersi in cammino e raggiungere Roma, con ogni mezzo possibile, da ogni angolo d’Italia.

I pellegrini

Dalla Sardegna partiranno domani circa 1600 ragazzi fra i 13 e i 17 anni, e anche loro, con dolore e gioia saranno in piazza San Pietro. Resta invariato il programma originale, tutto tranne il rito della canonizzazione del beato Carlo Acutis.

«Il nostro viaggio era già in programma, gli iscritti all’evento di domenica e agli altri sono 1.600, da tutte le diocesi sarde, dalle parrocchie, dalle associazioni, da quella di Cagliari oltre 400, più gli accompagnatori», sottolinea don Mariano Matzeu, direttore dell'Ufficio di Pastorale Giovanile. «Noi prendiamo la nave giovedì da Olbia, altri l’aereo, e tutti assieme prenderemo parte al Giubileo degli adolescenti che si apre il 25 con la Via Lucis, poi in programma sabato ci sono i “Dialoghi con la città” e, il 27, il pellegrinaggio alla Porta Santa e la Messa. Ma ovviamente non potremo mancare ai funerali del Santo Padre, per noi è un’occasione unica di ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per i ragazzi nel corso del suo pontificato, per l’attenzione speciale che ci ha sempre riservato, per l’abbraccio che ci ha voluto dare subito dopo il Covid, e per la benedizione nel giorno di Pasqua».

Il ringraziamento

Eternamenti grati, insomma, come hanno scritto sui social ricordando la visita in città il 22 settembre del 2023: «Grazie Papa Francesco! Grazie per averci messo sempre al centro dei tuoi pensieri, delle tue preghiere, delle tue azioni. Grazie per averci insegnato un Vangelo che libera il cuore e che eleva la vita. Grazie per esserti soffermato sulle nostre paure cercando di spronarci a non abbatterci mai. Grazie per averci insegnato che come giovani siamo legati alle generazioni passate e future. Grazie per averci parlato di un Amore vero e autentico. Grazie Papa Francesco per il tuo esempio!».

La Chiesa

Ai funerali ci saranno poi tutti i vescovi sardi, monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, che è già a Roma da ieri; Gianfranco Saba (Sassari), ordinario militare nominato da Bergoglio il mese scorso; monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias; monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei, e presidente della Conferenza episcopale sarda; monsignor Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Torralba.

Le istituzioni

Per quanto riguarda le istituzioni e la politica, la presidente della Regione Alessandra Todde in queste ore sta valutando se sabato potrà essere nella Capitale: ci tiene molto a partecipare ai funerali, in rappresentanza della Sardegna intera, inoltre, ha un rapporto speciale con il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che ad agosto scorso è venuto in Sardegna. Se lei non potrà, sarà presente un altro componente della Giunta.

In Consiglio regionale, il presidente Piero Comandini ha incaricato i suoi collaboratori di informarsi sull’organizzazione della cerimonia, e deciderà cosa fare tra oggi e domani. Stesso discorso per i sindaci, che stanno studiando l’opportunità o meno di muoversi.

Poi naturalmente ci sono tanti fedeli che singolarmente o a piccoli gruppi si stanno attivando, i biglietti aerei si stanno esaurendo rapidamente e, se sarà necessario, verranno messi collegamenti aggiuntivi per consentire a tutti coloro che lo desiderano di andare a porgere l’ultimo saluto a un Papa amatissimo.

