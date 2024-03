In viaggio sulla 131 tra cantieri e disagi 

inviato

Nuraminis. Le prime code si formano intorno alle 7.30 del mattino, quando decine di migliaia di auto dirette a Cagliari percorrono il tratto di 131 all’altezza di Nuraminis. Basta la presenza di un camion e la complanare si trasforma in un inferno. Il traffico, dirottato su due strade laterali a causa dei lavori sulla Statale, rallenta vistosamente. E quando non ci sono code nessuno rispetta il limite di velocità nel tratto a due corsie in direzione Cagliari. I cartelli indicano 50 chilometri orari, ma viene sistematicamente ignorato. Spesso nella parte che precede il restringimento della carreggiata c’è chi sorpassa sfiorando i 100 ignorando la striscia continua.

Disagi a Nuraminis

Nei giorni scorsi il sindaco ha lanciato appelli e minacciato di rivolgersi al prefetto dopo i disagi causati dalle manovre folli dei camion che attraversavano il centro del paese per raggiungere Serramanna. Stefano Anni, primi cittadino di Nuraminis, è riuscito a contattare l’Anas che ha sistemato la nuova segnalatica. I cartelli ben visibili all’ingresso delle complanare, indicano il divieto di transito ai mezzi pesanti, ma a quanto pare c’è qualcuno che continua ad attraversare il centro urbano. Come accaduto ieri mattina. Qualcuno ha notato in via Nazionale un articolato e una grande autocisterna diretta verso la 131, al bivio di Samatzai. «Ci hanno assicurato che martedì la situazione dovrebbe migliorare – racconta Anni – i cittadini erano preoccupati. In questi ultimi giorni numerosi tir e autoarticolati hanno attraversato il paese, cercavano una scorciatoia per arrivare a Serramanna. Abbiamo avuto grossi problemi di viabilità». Dopo le proteste, gli operai dell’Anas hanno rimesso mano alla segnaletica stradale. «Alcuni cartelli – continua Anni – erano sistemati in modo sbagliato. C’erano, ma forse erano poco visibili. Adesso la situazione è cambiata. Ci sono nuovi pannelli che segnalano il divieto di transito ai mezzi pesanti nel tratto che collega la 131 con il centro abitato. Sono stati anche eliminati alcuni cartelli vicino al cavalcavia che si attraversa per uscire da Nuraminis in direzione Serramanna».

Indicazioni assenti

Le continue modifiche alla viabilità mettono in crisi anche i navigatori dell’auto. Affidarsi ai cartelli stradali serve a poco anche perché alcuni mancano del tutto. «All’altezza dello svincolo per Nuraminis non c’è alcuna indicazione per Serramanna – dice il sindaco Gabriele Littera - questo penalizza tutti gli automobilisti che viaggiano a bordo di utilitarie o furgoni. Sono costretti ad allungare il tragitto di almeno sei chilometri arrivando fino a Serrenti». In realtà un cartello ci sarebbe, ma è piccolo e sistemato in un tratto di strada in cui la carreggiata si restringe, a duecento metri dal bivio per Samatzai. «Possiamo sopportare anche qualche disagio – aggiunge – ma chiediamo di essere informati su quanto accade nei cantieri. C’è un evidente problema di comunicazione tra istituzioni. Magari con un dialogo costante e puntuale si possono scongiurare ulteriori problemi».

Lo stato dei lavori

Martedì scorso a causa dei lavori il traffico ha subito forti rallentamenti sulla complanare in direzione Cagliari. È andata meglio (si fa per dire) dall’altra parte della carreggiata, dove è stato aperto il tratto di 131 tra Nuraminis e Serrenti. Giusto tre chilometri d’asfalto con il limite di velocità a 50 chilometri orari (sistematicamente ignorato). Dall’Anas fanno sapere che nello stesso tratto «procederanno intanto i lavori lungo la carreggiata in direzione nord, che sarà riaperta al traffico entro l’estate. Il traffico in direzione Cagliari continuerà quindi ad essere deviato lungo la strada complanare, dotata di due corsie allestite a unico senso di marcia». Per gli interventi, che riguardano complessivamente dieci chilometri, sono stati stanziati 45 milioni di euro.

