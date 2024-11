In viaggio sul treno storico verso il paese dello zafferano 

Un viaggio alla riscoperta della Sardegna più autentica a bordo del treno a vapore. Così l’associazione sarda “Treni storici Sardegnavapore” ha organizzato per domenica 10 novembre un viaggio dalla stazione di Cagliari a quella di San Gavino Monreale a bordo della storica locomotiva 443-2002 e delle carrozze tipo 1933 Terrazzini.

Il convoglio storico partirà dalle 8,30 da Cagliari per giungere a San Gavino. La mattina i turisti si sposteranno per una visita guidata al sito minerario di Montevecchio. Poi il rientro a San Gavino per degustare le pietanze condite con lo zafferano e proseguire con la visita degli stand dei prodotti locali e del territorio in occasione della mostra del fiore viola, che rientra dell’evento “Le strade dello zafferano dop”. Chi vorrà potrà accedere alle tante degustazioni o fare il tour dei bellissimi murales del paese e in particolare di quelli dell’artista Sergio Putzu che ha realizzato i opere in via Eleonora d’Arborea coinvolgendo l’intero vicinato, oppure quelle dell’artista Giorgio Casu e anche il murale dedicato al grande Gigi Riva.

Per partecipare è necessaria l’adesione contattando l’associazione “Sardegnavapore. «Vogliamo diffondere – rimarca Marino Piu – la storia dei trasporti ferroviari e delle nostre esperienze ai giovani che non hanno conosciuto tutto questo. Quella di San Gavino è per noi una tappa molto bella in un paese ricco di tradizioni culturali ed enogastronomiche». Contatti ai numeri 3889551894 – 3347165216. ( g. pit. )

